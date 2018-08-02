Fırtına’nın Morteza aşkı

Bordo-Mavililer her ne kadar transferi kapattıklarını söyleseler de 26 yaşındaki İranlı stoper Morteza Pouraliganji için açık kapı bırakıyor.
750 BİN EURO
İranlı oyuncuyla temaslarının sürdüğünü doğrulayan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Bildiğimiz ve uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Morteza, hem stoper hem de ön liberoda oynayabiliyor. Karadeniz Fırtanası, yıldız oyuncu için yıllık 750 bin Euro'luk teklifte bulundu... Bonservisi elinde olan Morteza'yı İngiliz ekibi Brighton istemiş ve oyuncunun menajeri Trabzonspor'un teklifini beklemeye almıştı.
750 BİN EURO
İranlı oyuncuyla temaslarının sürdüğünü doğrulayan Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Bildiğimiz ve uzun zamandır takip ettiğimiz bir oyuncu" ifadelerini kullandı. Morteza, hem stoper hem de ön liberoda oynayabiliyor. Karadeniz Fırtanası, yıldız oyuncu için yıllık 750 bin Euro'luk teklifte bulundu... Bonservisi elinde olan Morteza'yı İngiliz ekibi Brighton istemiş ve oyuncunun menajeri Trabzonspor'un teklifini beklemeye almıştı.
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