Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Real Betis'in radarından kurtulamıyor. İspanya basınında yer alan haberlerde Real Betis'in Siyah-Beyazlı oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını en kısa sürede çalacağı öne sürüldü. Riza Durmisi'nin ayrılmasından sonra Real Betis'in Adriano'ya yöneldiği öğrenildi.
Betis Adriano için kapıyı çalacak
Etiketler: Real Betis , Beşiktaş , İspanya
- 01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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