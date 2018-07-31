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koptu geliyor!

Sarı-Lacivertliler, Cocu’nun gözdesi Slimani’yi maçına yetiştirmek için 24 saat mesai yapıyor. Planlar tutmazsa Slimani’nin ismi 6 ’ta listeye yazılacak... Cezayirli en kötü ihtimal rövanşta forma giyecek

Islam Slimani koptu geliyor!
Forvet inde artık zamanla yarışan Fenerbahçe'de Islam Slimani heyecanı yaşanıyor... Sarı- Lacivertliler, Cezayirli yıldızın transferde mutlu sona çok yaklaştı. Adeta 24 saat mesai yapan sportif direktör Damien Comolli hem Leicester City hem de Slimani'nin menajeriyle pürüzleri büyük oranda giderdi.

BENFİCA MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ
Yönetimin hedefi, Şampiyonlar Ligi için UEFA'da kadro bildirim tarihi olan 2 Ağustos'a kadar imzaları attırmak. Bu durumda Slimani de hayati önem taşıyan Benfica sınavlarında forma giyecek



24 SAAT ÖNCE BİR ŞANS DAHA!
Bu hedef tutmazsa B planı devreye girecek. 7 Ağustos'taki ilk Benfica maçından 24 saat kadroya 2 isim daha bildirme olan Fenerbahçe en kötü ihtimal Slimani'yi bu şekilde listeye dahil edecek

İLK MAÇTA OYNAMASI ZOR OLUR
Ancak bu durumda yıldız futbolcu takımla en fazla 1 idmana çıkabileceği için Portekiz'deki maçta büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Slimani, Kadıköy'deki rövanşta ise takımdaki yerini alabilecek.
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