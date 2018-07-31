Islam Slimani koptu geliyor!

Forvet transferinde artık zamanla yarışan Fenerbahçe'de Islam Slimani heyecanı yaşanıyor... Sarı- Lacivertliler, Cezayirli yıldızın transferde mutlu sona çok yaklaştı. Adeta 24 saat mesai yapan sportif direktör Damien Comolli hem Leicester City hem de Slimani'nin menajeriyle pürüzleri büyük oranda giderdi.
BENFİCA MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ
Yönetimin hedefi, Şampiyonlar Ligi için UEFA'da kadro bildirim tarihi olan 2 Ağustos'a kadar imzaları attırmak. Bu durumda Slimani de hayati önem taşıyan Benfica sınavlarında forma giyecek
24 SAAT ÖNCE BİR ŞANS DAHA!
Bu hedef tutmazsa B planı devreye girecek. 7 Ağustos'taki ilk Benfica maçından 24 saat önce kadroya 2 isim daha bildirme şansı olan Fenerbahçe en kötü ihtimal Slimani'yi bu şekilde listeye dahil edecek
İLK MAÇTA OYNAMASI ZOR OLUR
Ancak bu durumda yıldız futbolcu takımla en fazla 1 idmana çıkabileceği için Portekiz'deki maçta büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Slimani, Kadıköy'deki rövanşta ise takımdaki yerini alabilecek.
BENFİCA MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ
Yönetimin hedefi, Şampiyonlar Ligi için UEFA'da kadro bildirim tarihi olan 2 Ağustos'a kadar imzaları attırmak. Bu durumda Slimani de hayati önem taşıyan Benfica sınavlarında forma giyecek
24 SAAT ÖNCE BİR ŞANS DAHA!
Bu hedef tutmazsa B planı devreye girecek. 7 Ağustos'taki ilk Benfica maçından 24 saat önce kadroya 2 isim daha bildirme şansı olan Fenerbahçe en kötü ihtimal Slimani'yi bu şekilde listeye dahil edecek
İLK MAÇTA OYNAMASI ZOR OLUR
Ancak bu durumda yıldız futbolcu takımla en fazla 1 idmana çıkabileceği için Portekiz'deki maçta büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Slimani, Kadıköy'deki rövanşta ise takımdaki yerini alabilecek.
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