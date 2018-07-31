Fenerbahçe'nin satış listesinde yer alacağı belirtilen Kameni'nin sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağı öğrenildi. Kameni için zaten uygun bir teklifin gelmediği, Kamerunlu file bekçisinin de kalmayı istediği ifade edildi.
Carlos Kameni sezonu Fener’de bitirecek
Etiketler: Fenerbahçe , Kameni
- 31 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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