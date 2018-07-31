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Carlos sezonu Fener’de bitirecek

Carlos Kameni sezonu Fener’de bitirecek
Fenerbahçe'nin satış listesinde yer alacağı belirtilen Kameni'nin sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağı öğrenildi. Kameni için zaten uygun bir teklifin gelmediği, Kamerunlu file bekçisinin de kalmayı istediği ifade edildi.
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