Acil sahibinden satılık

Üç kulvarda yarışacak güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da transferde beklenen adımlar atılamıyor... Bunun nedeni ise UEFA ile imzalanan anlaşma.
BÜYÜK SIKINTI VAR
Fatih Terim'in istediği stoper, 8 numara, yedek forvet ve yedek 10 numara takviyesini yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncu satmadan transfer yapamadığı için büyük sıkıntı yaşıyor.
TEKLİFLER GELİYOR
Yönetim bu nedenle; Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Maicon ve Garry Rodrigues'ten birisini mutlaka elden çıkarmak zorunda. 5 futbolcu için menajerler aracılığıyla teklifler alan yönetim, kısa sürede sonuca varmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar ardından gelecek parayla Fatih Terim'in istediği takviyeleri yapacak. Ancak yönetimin önündeki zaman giderek daralıyor.
GOMİS'İ İSTEYEN TAKIM AL NASSR
Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın 10 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü. Bir süredir Suudi Arabistan'dan bir takımın Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyordu. O takımın Al Nassr olduğu ortaya çıktı. Galatasaray ile Suudi Arabistan kulübü arasında görüşmeler devam ediyor.
BÜYÜK SIKINTI VAR
Fatih Terim'in istediği stoper, 8 numara, yedek forvet ve yedek 10 numara takviyesini yapmak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, oyuncu satmadan transfer yapamadığı için büyük sıkıntı yaşıyor.
TEKLİFLER GELİYOR
Yönetim bu nedenle; Bafetimbi Gomis, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Maicon ve Garry Rodrigues'ten birisini mutlaka elden çıkarmak zorunda. 5 futbolcu için menajerler aracılığıyla teklifler alan yönetim, kısa sürede sonuca varmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar ardından gelecek parayla Fatih Terim'in istediği takviyeleri yapacak. Ancak yönetimin önündeki zaman giderek daralıyor.
GOMİS'İ İSTEYEN TAKIM AL NASSR
Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın 10 milyon Euro teklif ettiğini öne sürdü. Bir süredir Suudi Arabistan'dan bir takımın Bafetimbi Gomis için Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyordu. O takımın Al Nassr olduğu ortaya çıktı. Galatasaray ile Suudi Arabistan kulübü arasında görüşmeler devam ediyor.
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