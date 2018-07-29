İspanyollar Negredo için devreye girdi

34 / 25 40 / 23 30 / 16 37 / 15 32 / 18 35 / 20 31 / 18 32 / 25 31 / 12 29 / 21 37 / 22 32 / 19 29 / 19 40 / 17 32 / 14 32 / 19 37 / 18 32 / 15 27 / 16 32 / 18 32 / 20 31 / 23 32 / 18 32 / 16 35 / 21 39 / 19 30 / 19 30 / 21 38 / 20 37 / 18 34 / 13 30 / 18 35 / 22 29 / 25 32 / 18 36 / 23 32 / 25 40 / 24 32 / 17 34 / 27 31 / 23 33 / 24 34 / 23 31 / 19 32 / 19 34 / 13 27 / 16 34 / 17 32 / 20 30 / 20 33 / 19 35 / 22 31 / 21 33 / 21 30 / 15 37 / 23 36 / 23 34 / 25 34 / 19 37 / 18 31 / 18 31 / 18 29 / 24 31 / 24 30 / 24 32 / 20 29 / 24 39 / 26 30 / 24 32 / 16 40 / 24 36 / 25 29 / 21 33 / 21 28 / 25 38 / 18 31 / 16 32 / 15 30 / 21 29 / 16 27 / 20 Beşiktaş'ın
satmayı planladığı Negredo
'nun
Getafe,
Levante
ve Real
Betis kulüplerinin
radarına
girdiği
öğrenildi.
3 kulübün
Negredo
için teklif
yapmak için
uygun şartların
oluşmasını
beklediği
belirlendi.
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