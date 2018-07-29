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İspanyollar için devreye girdi

İspanyollar Negredo için devreye girdi
Beşiktaş'ın satmayı planladığı 'nun Getafe, Levante ve Real Betis kulüplerinin radarına girdiği öğrenildi. 3 kulübün Negredo için teklif yapmak için uygun şartların oluşmasını beklediği belirlendi.
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