Yol Durumu
  1. Höwedes’te iki rakip daha çıktı
  2. 'Bild'iğin düşman

Şimdi sıra stoperde

de bombaları patlatmaya başlayan Fener yeni stoperini de ön elemedeki maçlarına yetiştirecek

Şimdi sıra stoperde
Fransız yıldız Andre Ayew'i renklerine bağlayan, Vincent Janssen'le de yeniden anlaşan Fenerbahçe durmuyor... Sarı-Lacivertliler şimdi de stoper takviyesini yapmak için kolları sıvadı. Yerry Mina konusunda hedefe ulaşamayan sporti direktör Damien Comolli iki yeni hedef belirledi.



2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Comollı'nin listesinin ilk sırasında Kurt Zouma var. Bonservisi Chelsea'de olan 23 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon Stoke City'de kiralık oynadı. Zouma'nın 2023'e kadar sözleşmesi var.



2014'TEN BU YANA STOKE'TA
Listedeki diğer isim de yine geçen sezon Stoke City formasını giyen Martins Indi... Cocu'nun vatandaşı olan Hollandalı stoper, 2014 yılında 7.7 milyon Euro'ya Porto'dan edildi.

1 HAFTAYA MÜJDEYİ VERECEK
Yönetim ve Comolli'nin hedefi, stoper transferini kritik Benfica maçlarına yetiştirmek... Çok yoğun bir telefon trafiği yaşayan Comolli'nin 1 hafta içinde müjdeli haberi vermesi bekleniyor.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar