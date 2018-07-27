Şimdi sıra stoperde

Fransız yıldız Andre Ayew'i renklerine bağlayan, Vincent Janssen'le de yeniden anlaşan Fenerbahçe durmuyor... Sarı-Lacivertliler şimdi de stoper takviyesini yapmak için kolları sıvadı. Yerry Mina konusunda hedefe ulaşamayan sporti direktör Damien Comolli iki yeni hedef belirledi.
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Comollı'nin listesinin ilk sırasında Kurt Zouma var. Bonservisi Chelsea'de olan 23 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon Stoke City'de kiralık oynadı. Zouma'nın 2023'e kadar sözleşmesi var.
2014'TEN BU YANA STOKE'TA
Listedeki diğer isim de yine geçen sezon Stoke City formasını giyen Martins Indi... Cocu'nun vatandaşı olan Hollandalı stoper, 2014 yılında 7.7 milyon Euro'ya Porto'dan transfer edildi.
1 HAFTAYA MÜJDEYİ VERECEK
Yönetim ve Comolli'nin hedefi, stoper transferini kritik Benfica maçlarına yetiştirmek... Çok yoğun bir telefon trafiği yaşayan Comolli'nin 1 hafta içinde müjdeli haberi vermesi bekleniyor.
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Comollı'nin listesinin ilk sırasında Kurt Zouma var. Bonservisi Chelsea'de olan 23 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon Stoke City'de kiralık oynadı. Zouma'nın 2023'e kadar sözleşmesi var.
2014'TEN BU YANA STOKE'TA
Listedeki diğer isim de yine geçen sezon Stoke City formasını giyen Martins Indi... Cocu'nun vatandaşı olan Hollandalı stoper, 2014 yılında 7.7 milyon Euro'ya Porto'dan transfer edildi.
1 HAFTAYA MÜJDEYİ VERECEK
Yönetim ve Comolli'nin hedefi, stoper transferini kritik Benfica maçlarına yetiştirmek... Çok yoğun bir telefon trafiği yaşayan Comolli'nin 1 hafta içinde müjdeli haberi vermesi bekleniyor.
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