Kartal sezonu galibiyetle açtı... Siyah- Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. turu ilk maçında Faroe Adaları'nda B36 Torshavn'ı 2-0 yendi. Beşiktaş böylece 2 Ağustos'ta Vodafone Park'ta oynanacak rövanş öncesinde büyük bir avantaj yakaladı. Temsilcimiz zayıf rakibi önünde adeta ter idmanı yaptı.
LENS DÜZELTİP MÜTHİŞ VURDU
8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı göğsüyle düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
ÖN DİREKTE GÖKHAN GÖNÜL!
16. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolde savunmamız tehlikeyi önledi. 26. dakikada Lens'in kornerinde Gökhan Gönül dokundu: 2-0.
İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİK
45+1. dakikada Larin ceza yayı içinde sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı. İlk yarı 2-0 sona erdi. 66. dakikada Adriano'nun sert şutunu kaleci çıkardı ve Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.
ADRİANO İLK KEZ ORTA ALANDA
Şenol Güneş eksikler nedeniyle Adriano'yu orta alanın ortasında oynattı. Tecrübeli hoca genç stoper Fatih Aksoy'a da ilk 11'de şans tanıdı.
LENS DÜZELTİP MÜTHİŞ VURDU
8. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Caner Erkin'in uzun pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı göğsüyle düzeltip sol çaprazdan şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
ÖN DİREKTE GÖKHAN GÖNÜL!
16. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe vuruşu sonrası Beşiktaş ceza sahası içinde oluşan karambolde savunmamız tehlikeyi önledi. 26. dakikada Lens'in kornerinde Gökhan Gönül dokundu: 2-0.
İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİK
45+1. dakikada Larin ceza yayı içinde sert vurdu, top az farkla dışarı çıktı. İlk yarı 2-0 sona erdi. 66. dakikada Adriano'nun sert şutunu kaleci çıkardı ve Beşiktaş maçı 2-0 kazandı.
ADRİANO İLK KEZ ORTA ALANDA
Şenol Güneş eksikler nedeniyle Adriano'yu orta alanın ortasında oynattı. Tecrübeli hoca genç stoper Fatih Aksoy'a da ilk 11'de şans tanıdı.
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