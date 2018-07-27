İnşallah ligde kalıcı oluruz (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu... Ligde kalıcı olmak istediklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Bu kulüp nereden buralara geldi. Ligde kalmalıyız, inşallah bunu başaracağız. Herkesin bu takımı desteklemesi gerekiyor. Çünkü tek takımız. Tek kaldık. Başka türlü başarı gelmez" dedi.



GÖZTEPE, MARİO GOMEZ İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI

Demba Ba ile yollarını ayırdıktan sonra forvet transferi için düğmeye basan Göztepe'den çok flaş bir hamle geldi... İzmir ekibi, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve ligimizde gol krallığı yaşayan Mario Gomez'i gözüne kestirdi. Göztepe, Wolfsburg'a kiralama teklifi yaparken, Alman forvetin menajeriyle de masaya oturdu.



​JUVENTUS, MENDES'E 12 MİLYON EURO ÖDEDİ!

Real Madrid'ten 117 milyon Euro'ya Cristiano Ronaldo'yu transfer ederek futbol gündemine oturan Juventus'la ilgili Çizme basınından flaş bir iddia geldi. İddialara göre Juve, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödedi. Böylece Portekizli yıldızın kulübe 4 yıllık toplam maliyeti 340 milyon Euro'ya ulaştı.



A.Efes'ten bir bomba daha: Shane Larkin

Yeni sezon öncesi flaş transferlerle dikkatleri çeken Anadolu Efes'ten bir bomba daha geldi... Lacivert-Beyazlılar, adı Fenerbahçe ile de anılan Shane Larkin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak NBA'de Boston Celtics formasını giyen ABD'li guard 14,3 dakika ortalama sürede 4,2 sayı, 1,6 ribaunt ve 1,8 asistle mücadele etti.



​ FULHAM , FABRİ'DEN SONRA SCHÜRRLE'Yİ ALDI

İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham, Borussia Dortmund'da forma giyen Andre Schürrle'yi iki sezonluğuna kiraladı. Sakatlıklar nedeniyle eski formundan uzaklaşan Alman forvet, geçen sezon ligde 18 maçta 1 gol atabilmişti. Fulham geçtiğimiz günlerde de Beşiktaş kalecisi Fabri'yi renklerine bağlamıştı.



ASLAN'IN YENİ ROTASI TUNUS

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile oynayacağı özel maç için bugün bu ülkeye gidecek. Önceki gün Sakaryaspor ile karşılaşan Sarı- Kırmızılılar öğle saatlerinde özel uçakla Tunus'a hareket edecek. Rades Olimpiyat Stadı'ndaki maç 22.00'de başlayacak. Galatasaray salı günü de Atina'da AEK ile karşı karşıya gelecek.

