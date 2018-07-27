Höwedes’te iki rakip daha çıktı

Stoper transferinde rotasını Schalke 04 formasını giyen Benedikt Höwedes'e çeviren Galatasaray'a iki rakip daha çıktı. Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'ın ciddi şekilde ilgilendiği Alman yıldıza bu kez de İtalya'dan Lazio ve İngiltere'den Everton'ın da talip olduğu belirtiliyor.



İŞLER ZORLAŞTI

4 kulübün de hem Schalke hem de Höwedes'in menajeriyle masaya oturduğu belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmeler Galatasaray'ın işini zorlaştırıyor. Alman yıldızın fiyatının büyük artış gösterdiği gelen bilgiler arasında.