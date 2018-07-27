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Hosseini tamam Morteza yolda

Kulübüyle anlaşmazlık yaşanan Hosseini ile pürüzler giderildi. ’lı yıldız yeniden ’a geldi. Bir diğer İranlı stoper 'nin imzasının an meselesi olduğu bildirildi

Hosseini tamam Morteza yolda
Trabzonspor daha önce imza attırdığı lı kanat oyuncusu Vahid Amiri'den sonra Majid Hosseini'yi de yeniden 'a getirirken, bir diğer stoper 'ye de imza attırmak üzere.

GİTTİ YİNE GELDİ!
Bordo-mavili kulübün 'ye getirerek her konuda anlaşmaya vardığı İranlı stoper kulübüyle olan sorunları çözmek için daha sonra ülkesine gitmişti.

İRAN KULÜBÜ FAZLA DİRENMEDİ
Esteghlal kulübü yetkilileri Hosseini için 700 bin Dolar istemiş ancak Trabzon yönetimi "100 bin dolara serbest kalır" maddesini işleterek parayı ödedi. İranlı yetkililer de buna razı olunca Hosseini yeniden Trabzon'a geldi.

MORTEZA TRABZON'U SEÇTİ...
Dünya Kupası'nda çok beğenilen bir diğer İranlı stoper Morteza Pouraliganji için de 20 gün önce teklif yapılmıştı. Kulübü ile sözleşme yenilemeyen Morteza'nın Trabzon'u tercih ettiği bildirildi.
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