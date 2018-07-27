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Castillo’yu 'ya sattı

Bordo-Mavili yönetim Kolombiyalı futbolcuyu Meks-i ka ekibi ’ya 2 milyon 650 bin dolara sattı

Trabzonspor Castillo’yu Club Tijuanaya sattı
Trabzonspor, Kolombiyalı futbolcu Castillo'nun transferi konusunda Meksika'nın takımı ile anlaştı. Karadeniz ekibi bu transferden 2 milyon 650 bin Dolar kazanacak. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" dendi.

FESİH BEDELİ
Kulüp tarafından yapılan anlaşmaya göre Club Tijuana'nın 'a sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 650 bin Dolar ödeyeceği bildirildi.
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