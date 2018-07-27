Trabzonspor, Kolombiyalı futbolcu Castillo'nun transferi konusunda Meksika'nın Club Tijuana takımı ile anlaştı. Karadeniz ekibi bu transferden 2 milyon 650 bin Dolar kazanacak. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" dendi.
FESİH BEDELİ
Kulüp tarafından yapılan anlaşmaya göre Club Tijuana'nın Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 650 bin Dolar ödeyeceği bildirildi.
FESİH BEDELİ
Kulüp tarafından yapılan anlaşmaya göre Club Tijuana'nın Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 650 bin Dolar ödeyeceği bildirildi.
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