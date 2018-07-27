Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Başkan Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Fotoğraf çektirdi. Faşist Almanlar, Alman Milli Takımı'nda top koşturan Özil'i hedef seçti. Nazi ruhlu Almanlar, hem Özil'i hem de ailesini eleştirdi. Türk kökenli futbolcu, Alman Milli Takımı'ndan istifa etti. Faşistlere en sert tepkiyi verdi.
AİLESİ ERDOĞAN DESTEKÇİSİ
Ancak Alman medyasının Özil düşmanlığı hız kesmedi. Bild gazetesi, çiftin fotoğraflarını yayımlayarak "Mesut'un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı?" diye sordu. Gazete haberinde Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu iddia etti. Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü. Öte yandan Almanya Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Mesut Özil tartışmalarıyla ilgili Alman Futbol Federasyonu'na fena yüklendi. Schaeuble, "Anlamsız bir fotoğrafın devlet meselesi yapılmasına Alman Futbol Federasyonu'nun izin vermiş olmasını anlamış değilim. Akıllı bir insan bunu önlerdi. Futbolcular genç insanlar. Onların yardıma ve yönlendirumeye ihtiyacı var. Gerekirse eleştirerek" dedi. Arka arkaya birçok hata ve yanlış anlamalarla uyuma zarar verildiğini belirten Schaeuble, "Ancak bu telafi edilebilir" diye konuştu. Schaeuble ayrıca, çok iyi paralar kazanan futbol menajerleri ve danışmanlarının bu zararı neden engelleyemediklerini de merak ettiğini belirtti.
Bild gazetesi "Mesut'un Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini Amine istedi" şeklinde bir haber yaptı!
AİLESİ ERDOĞAN DESTEKÇİSİ
Ancak Alman medyasının Özil düşmanlığı hız kesmedi. Bild gazetesi, çiftin fotoğraflarını yayımlayarak "Mesut'un sevgilisi bu olayda ne rol oynadı?" diye sordu. Gazete haberinde Gülşe'nin ailesinin 'Erdoğan destekçisi' olduğunu iddia etti. Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü. Öte yandan Almanya Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Mesut Özil tartışmalarıyla ilgili Alman Futbol Federasyonu'na fena yüklendi. Schaeuble, "Anlamsız bir fotoğrafın devlet meselesi yapılmasına Alman Futbol Federasyonu'nun izin vermiş olmasını anlamış değilim. Akıllı bir insan bunu önlerdi. Futbolcular genç insanlar. Onların yardıma ve yönlendirumeye ihtiyacı var. Gerekirse eleştirerek" dedi. Arka arkaya birçok hata ve yanlış anlamalarla uyuma zarar verildiğini belirten Schaeuble, "Ancak bu telafi edilebilir" diye konuştu. Schaeuble ayrıca, çok iyi paralar kazanan futbol menajerleri ve danışmanlarının bu zararı neden engelleyemediklerini de merak ettiğini belirtti.
Bild gazetesi "Mesut'un Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini Amine istedi" şeklinde bir haber yaptı!
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