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Yeni hedef Mignolet

gazetesi Siyah-Beyazlı yönetimin için dvereye girdiğini yazdı. Haberde 30 yaşındaki file bekçisi için görüşmelerin sürdüğü ve bu in bitme olasılığının yüksek olduğu vurgulandı

Yeni hedef Mignolet
İngiliz gazetelerinden The Sun, Fabri'yi Fulham'a satan Beşiktaş'ın Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'e kancayı taktığını öne sürdü. Gazete 30 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin bu hafta içerisinde yapılacağı bildirildi. Belçikalı file bekçisi 2013'te Sunderland'den 9 milyon Pound'a 'a edilmişti.

Liverpool'da 3'üncü kaleci
Liverpool'un Alisson'u alması ve Karius'un da ikinci kaleci olarak düşünülmesi nedeniyle 3. kaleci durumuna düşen 30 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakacağının altı özellikle çizildi.

5 SEZONDA 203 MAÇ OYNADI
Simon Mignolet, ile 5 sezonda 203 maçta oynadı. Tecrübeli file bekçisi, Belçika ile de 18 karşılaşmada forma giydi. Mignolet özellikle karşı karşıya pozisyonlarda çok başarılı bir file bekçisi.

GÜNDEMDE OSPİNA DA VAR
THE Sun gazetesi Beşiktaş'ın gündeminde David Ospina'nın da bulunduğunu haberde vurgularken Mignolet'in Siyah-Beyazlı takım için daha doğru bir tercih olduğunun altını özellikle çizdi.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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