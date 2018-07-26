Yeni hedef Mignolet

İngiliz gazetelerinden The Sun, Fabri'yi Fulham'a satan Beşiktaş'ın Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'e kancayı taktığını öne sürdü. Gazete 30 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin bu hafta içerisinde yapılacağı bildirildi. Belçikalı file bekçisi 2013'te Sunderland'den 9 milyon Pound'a Beşiktaş'a transfer edilmişti.
Liverpool'da 3'üncü kaleci
Liverpool'un Alisson'u alması ve Karius'un da ikinci kaleci olarak düşünülmesi nedeniyle 3. kaleci durumuna düşen 30 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakacağının altı özellikle çizildi.
5 SEZONDA 203 MAÇ OYNADI
Simon Mignolet, Liverpool ile 5 sezonda 203 maçta oynadı. Tecrübeli file bekçisi, Belçika Milli Takımı ile de 18 karşılaşmada forma giydi. Mignolet özellikle karşı karşıya pozisyonlarda çok başarılı bir file bekçisi.
GÜNDEMDE OSPİNA DA VAR
THE Sun gazetesi Beşiktaş'ın gündeminde David Ospina'nın da bulunduğunu haberde vurgularken Mignolet'in Siyah-Beyazlı takım için daha doğru bir tercih olduğunun altını özellikle çizdi.
Liverpool'da 3'üncü kaleci
Liverpool'un Alisson'u alması ve Karius'un da ikinci kaleci olarak düşünülmesi nedeniyle 3. kaleci durumuna düşen 30 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakacağının altı özellikle çizildi.
5 SEZONDA 203 MAÇ OYNADI
Simon Mignolet, Liverpool ile 5 sezonda 203 maçta oynadı. Tecrübeli file bekçisi, Belçika Milli Takımı ile de 18 karşılaşmada forma giydi. Mignolet özellikle karşı karşıya pozisyonlarda çok başarılı bir file bekçisi.
GÜNDEMDE OSPİNA DA VAR
THE Sun gazetesi Beşiktaş'ın gündeminde David Ospina'nın da bulunduğunu haberde vurgularken Mignolet'in Siyah-Beyazlı takım için daha doğru bir tercih olduğunun altını özellikle çizdi.
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