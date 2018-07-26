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Ve sahnede

2. ön eleme turu ilk maçı Gundadalur Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak...

Ve Beşiktaş sahnede
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş startı veriyor... Siyah-Beyazlılar, 2. ön eleme turu ilk maçında Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn ile deplasmanda karşılaşacak. Gundadalur Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Ukrayna Fedarasyon'ndan Aranovskiy yönetecek. Beşiktaş'ta ismi kadrosuna bildirilmeyen Quaresma, Vida ve Pepe ile hafif sakatlıkları bulunan Oğuzhan ve Gökhan Töre forma giyemeyecek.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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