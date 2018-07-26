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’dan Hosseini seferi

’nin i için gelen davet üzerine ’a giden yöneticisi İstiklal takımı ile büyük oranda anlaşma sağladı...

Trabzonspor’dan Hosseini seferi
Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği Majid Hosseini, 'ye geldikten sonra lisansıyla ilgili sorunları çözmek için ülkesine gitmişti. Ancak Hosseini burada İstiklal kulübü ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Trabzon'un Hosseini'nin "100 bin Dolar'a serbest kalır" maddesini kullanmasına izin vermeyen kulübü, Bordo-Mavili idarecileri İran'a davet etti.

ORTA YOL BULUNDU
Esteghlal kulübünün daveti üzerine İran'a giden yöneticisi , İran ekibi ile orta yolu buldu. Oyuncunun Trabzon'da oynaması avantaja çeviren Bordo-Mavililer de mutlu sona çok yakın.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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