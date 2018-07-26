Trabzonspor’dan Hosseini seferi

Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği Majid Hosseini, Türkiye'ye geldikten sonra lisansıyla ilgili sorunları çözmek için ülkesine gitmişti. Ancak Hosseini burada İstiklal kulübü ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. Trabzon'un Hosseini'nin "100 bin Dolar'a serbest kalır" maddesini kullanmasına izin vermeyen İran kulübü, Bordo-Mavili idarecileri İran'a davet etti.
ORTA YOL BULUNDU
Esteghlal kulübünün daveti üzerine İran'a giden Trabzonspor yöneticisi Özer Bayraktar, İran ekibi ile orta yolu buldu. Oyuncunun Trabzon'da oynaması avantaja çeviren Bordo-Mavililer transferde mutlu sona çok yakın.
ORTA YOL BULUNDU
Esteghlal kulübünün daveti üzerine İran'a giden Trabzonspor yöneticisi Özer Bayraktar, İran ekibi ile orta yolu buldu. Oyuncunun Trabzon'da oynaması avantaja çeviren Bordo-Mavililer transferde mutlu sona çok yakın.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.