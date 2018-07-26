Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önceki akşam FBTV'de yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü... Koç, Yıldırım yönetimini suçlayarak "Borç Aziz Yıldırım'ın dediği gibi 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" dedi... Gözler ise Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a çevrildi... Yıldırım'ın Ali Koç'un açıklamalarından sonra yakın çevresiyle durum değerlendirmesi yaptığı ve Ali Koç'u topa tuttuğu öğrenildi.
GİZLİ SAKLI YOK!
Yıldırım'ın yakın çevresine "Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında. Bizi SPK, UEFA,
TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor. Ülker ile yaptığımız anlaşmayı bile gelir yerine borç olarak gösteriyorlar. Yazıklar olsun. Taraftarı bana karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bizim her şeyimiz belgeli. Gizli kapaklı bir şey yok. Yakında herşeyi tek tek açıklayacağım" dediği öğrenildi.
BİR GÖRÜŞ: Bir taşla iki kuş vurmak!
Ali Koç yaklaşık 1 aydır el altından "Borç şu kadar, bu kadar" diye sosyal medya üzerinden haberler yaymaya başladı. Salı akşamı da Ali Koç "Borç 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" diyerek Aziz Yıldırım'ı ateşe attı. Tüm Fenerbahçeliler'i Aziz Yıldırım'a karşı kışkırttı... Koç bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Hem Aziz Yıldırım'ı taraftarın gözünde iyice bitirmeye çalışıyor, hem de başarısız olması halinde suçu üzerinden atıyor.
(TUNÇ ÖZGEN )
GİZLİ SAKLI YOK!
Yıldırım'ın yakın çevresine "Biz borsaya açık bir şirketiz. Her şeyimiz kayıt altında. Bizi SPK, UEFA,
TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir çöp alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor. Ülker ile yaptığımız anlaşmayı bile gelir yerine borç olarak gösteriyorlar. Yazıklar olsun. Taraftarı bana karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Bizim her şeyimiz belgeli. Gizli kapaklı bir şey yok. Yakında herşeyi tek tek açıklayacağım" dediği öğrenildi.
BİR GÖRÜŞ: Bir taşla iki kuş vurmak!
Ali Koç yaklaşık 1 aydır el altından "Borç şu kadar, bu kadar" diye sosyal medya üzerinden haberler yaymaya başladı. Salı akşamı da Ali Koç "Borç 400 milyon Euro değil, 621 milyon Euro" diyerek Aziz Yıldırım'ı ateşe attı. Tüm Fenerbahçeliler'i Aziz Yıldırım'a karşı kışkırttı... Koç bir taşla iki kuş vurmak istiyor. Hem Aziz Yıldırım'ı taraftarın gözünde iyice bitirmeye çalışıyor, hem de başarısız olması halinde suçu üzerinden atıyor.
(TUNÇ ÖZGEN )
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.