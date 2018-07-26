Yol Durumu
  1. Cimbom'da Silva sesleri
  2. Trabzonspor’dan Hosseini seferi

Defansa ' panzeri'

Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki stoper için 1 yıllık kiralama teklifi yaptı... kulübü bonservisiyle vermek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor

Defansa Alman panzeri
Valencia ve PSV Eindhoven ile oynanan maçta savunma hatalarının ön plana çıkmasının ardından stoper i için çalışmalara hız veren Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim girdi...

İKİ TALİP DAHA VAR
Sarı-Kırmızılılar bonservisi Schalke 04'te bulunan Benedikt Höwedes için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki Alman stoper için Schalke'ye kiralama teklifi yapıldı. Ancak Alman basınına da yansıyan haberlere göre Schalke, Höwedes'i bonservisiyle vermek istiyor. Yıldız futbolcuyla Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği fakat Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörüyle transferde bir adım önde olduğu gelen bilgiler arasında.
Etiketler: , , , , , ,
  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ