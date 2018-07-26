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Alman nefreti

Irkçı kararlarla ’u günah keçisi yapan bu kez de yıldız oyuncunun ailesini hedef seçti. Alman basını “Mesut bırakmak istemiyordu. Annesi, babası ve nişanlısı onun aklını çeldi” diye yazdı

Alman nefreti



Ünlü futbolcu Mesut Özil'in Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirmesini sindiremeyen Almanlar, linç kampanyası devam etti. Almanya'nın en büyük finans kurumlarından OVB'nin sahibi olduğu medya şirketi Mesut'un milli takımı bırakmak istemediğini ancak ailesine uyduğunu belirtti.
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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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