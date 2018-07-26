Ünlü futbolcu Mesut Özil'in Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirmesini sindiremeyen Almanlar, linç kampanyası devam etti. Almanya'nın en büyük finans kurumlarından OVB'nin sahibi olduğu medya şirketi Mesut'un milli takımı bırakmak istemediğini ancak ailesine uyduğunu belirtti.
Alman nefreti
Irkçı kararlarla Mesut’u günah keçisi yapan Almanya bu kez de yıldız oyuncunun ailesini hedef seçti. Alman basını “Mesut bırakmak istemiyordu. Annesi, babası ve nişanlısı onun aklını çeldi” diye yazdı
Ünlü futbolcu Mesut Özil'in Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirmesini sindiremeyen Almanlar, linç kampanyası devam etti. Almanya'nın en büyük finans kurumlarından OVB'nin sahibi olduğu medya şirketi Mesut'un milli takımı bırakmak istemediğini ancak ailesine uyduğunu belirtti.
Etiketler: Anne Gülizar Özil , Mustafa Özil , ALMANYA , Arsenal , Recep Tayyip Erdoğan , milli takım , Mesut
- 26 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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