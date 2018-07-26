Alman nefreti

futbolcu Mesut Özil'in Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektirmesini sindiremeyen Almanlar, linç kampanyası devam etti. Almanya'nın en büyük finans kurumlarından OVB'nin sahibi olduğu medya şirketi Mesut'un milli takımı bırakmak istemediğini ancak ailesine uyduğunu belirtti.