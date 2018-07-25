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ler devam edecek

İlk 11’e girmenin zor olacağını söyleyen genç yıldız, “ süre sonra kendimi iyi hissediyorum. lerim devam edecek” dedi

Goller devam edecek
Cimbom'un yeni transferi Henry Onyekuru, Nijerya basınına açıklamalarda bulundu... Galatasaray günlerini değerlendiren genç yıldız, " zaman sonra kendimi iyi hissediyorum. Tekrar atmanın verdiği his inanılmazdı. Galatasaray için daha fazla gol atmayı umuyorum. Gollerimin devam edeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı. İlk 11'e girmenin zor olacağını da vurgulayan Onyekuru, "İlk 11'e girmek zor olacak ama takıma her şeyimi vermek istiyorum. Kulübün bu sezon kupalar kazanmasına yardım etmek istiyorum" dedi.

KENDİMİ GÖSTERDİM
Onyekuru, "Açıkçası buradaki kamp farklıydı ancak neler yapabileceğimi gösterdim. Fatih Terim çok değerli bir teknik adam. Bize çok sıcak yaklaşıyor. Sezonun başlamasını bekliyorum" diye konuştu.
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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