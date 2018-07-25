Barcelona'nın Malcolm transferi tüm Avrupa'nın diline düştü. Film gibi transferde mutlu sona Barcelona ulaştı, Romalı taraftarlar ise hüsranı yaşadı.
BOŞUNA BEKLEDİLER
İlk olarak Roma, 36 milyon Euro karşılığında Malcolm için Bordeaux ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun Roma'ya geleceği söylenince Romalı taraftarlar havaalanında oyuncuyu büyük bir keyifle beklemeye başladı. Ancak inen uçaktan Brezilyalı yıldız Malcolm çıkmadı. Gerçek sonradan anlaşıldı. Barcelona, son dakikada Bordeaux'ya 41 milyon Euro teklif edince Fransız kulübü oyuncusunu Katalan kulübüne sattı
İNTİKAM MI ALDILAR?
BARCELONA'NIN Malcolm'u Roma'nın elinden kapması akıllara "Şampiyonlar Ligi'nin intikamı mı alındı?" sorusunu getirdi. Geçen sezon sahasında Roma'yı 4-1 yenen Barcelona, deplasmanda 3-0 kaybedince elenmekten kurtulamamıştı.
BOŞUNA BEKLEDİLER
İlk olarak Roma, 36 milyon Euro karşılığında Malcolm için Bordeaux ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun Roma'ya geleceği söylenince Romalı taraftarlar havaalanında oyuncuyu büyük bir keyifle beklemeye başladı. Ancak inen uçaktan Brezilyalı yıldız Malcolm çıkmadı. Gerçek sonradan anlaşıldı. Barcelona, son dakikada Bordeaux'ya 41 milyon Euro teklif edince Fransız kulübü oyuncusunu Katalan kulübüne sattı
İNTİKAM MI ALDILAR?
BARCELONA'NIN Malcolm'u Roma'nın elinden kapması akıllara "Şampiyonlar Ligi'nin intikamı mı alındı?" sorusunu getirdi. Geçen sezon sahasında Roma'yı 4-1 yenen Barcelona, deplasmanda 3-0 kaybedince elenmekten kurtulamamıştı.
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