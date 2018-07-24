Yol Durumu
  1. Babasını hoş tut oğlunu al!
  2. Fener'den Ayew operasyonu

Vida’ya kancası

Hırvat yıldıza ’ın ardından ’nin de talip olduğu öne sürüldü

Vida’ya PSG kancası
Dünya Kupası'ndaki performansı sonrasında Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın transferi için harekete geçen West Ham United'ın ardından Fransız ekibi de devreye girdi. West Ham Vida için 22 milyon Euro'luk teklif sunarken bir İtalyan radyosu Vida için PSG'nin de devreye girdiğini duyurdu. PSG'nin Bonucci ve Vida arasında bir tercih yapmak üzere olduğu öne sürüldü.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR