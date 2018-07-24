Dünya Kupası'ndaki performansı sonrasında Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın transferi için harekete geçen West Ham United'ın ardından Fransız ekibi PSG de devreye girdi. West Ham Vida için 22 milyon Euro'luk teklif sunarken bir İtalyan radyosu Vida için PSG'nin de devreye girdiğini duyurdu. PSG'nin Bonucci ve Vida arasında bir tercih yapmak üzere olduğu öne sürüldü.
Vida’ya PSG kancası
Hırvat yıldıza West Ham United’ın ardından PSG’nin de talip olduğu öne sürüldü
Etiketler: West Ham United , PSG , Dünya Kupası
- 24 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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