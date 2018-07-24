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Fener'den Ayew operasyonu

Sarı-Lacivertliler, Swansea’den ’in ardından Ganalı yıldızın takım arkadaşı ve kardeşi olan ’in i için harekete geçti

Fenerden Ayew operasyonu
Transferde çok hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'de bombalar arka arkaya patlıyor... Sarı-Lacivertliler, Swansea City formasını giyen Andre Ayew'in kiralanması konusunda hem İngiliz kulübü hem de oyuncunun menajeriyle çok büyük oranda anlaştı. İmza için gün sayan yönetimden bir flaş hamle daha geldi.

İNGİLİZLER'E TEKLİF SUNULDU
Forvet takviyesi için de uğraşan sportif direktör Comolli, Andre Ayew'in yine Swansea'de oynayan kardeşi Jordan Ayew için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcu için İngilizler'e resmi teklif yapıldı.



GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR
Daha önce Marsilya'da da ağabeyi Andre ile birlikte forma giyen Jordan'ın Fenerbahçe'ye gelmeye çok baktığı öğrenildi. Swansea kulübü de Sarı-Lacivertliler'in önerisine olumlu yaklaşıyor.



YÖNETİM ŞOV YAPACAK
Yönetimin hedefi Ayew kardeşlerin ini aynı anda açıklayarak yapmak... Ağabey Andre her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda, kardeş Jordan ise forvette ve kanatlarda görev yapıyor.
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