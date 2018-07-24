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Fabri’nin parası Q7’ye... Q7 ’e

Fabri’yi ’ya bildirdi. Para gelir gelmez yönetim ilk önce ’ya olan borcu ödeyecek. Portekizli yıldıza olan verildikten sonra Quaresma 'e 8 milyon Euro'ya satılacak. Ardından da yapılacak ler için girişimlere başlanacak

Fabri’nin parası Q7’ye... Q7 Çin’e
Beşiktaş'ta i önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah- Beyazlı kulüp dün İspanyol kaleci Fabri'nin transferi için Fulham ile görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Fabri için İngiliz kulübünden 6 milyon Euro'luk bir gelir elde edileceği öğrenildi. Bu arada Fabri'nin transferinin Quaresma ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Fabri'den gelecek olan para Quaresma'nın da kaderini değiştirecek.



PORTEKİZLİ ÇOKTANDIR HUZURSUZ
Beşiktaş Yönetimi'nin başta prim ve maaş ödemeleri olmak üzere Quaresma'ya önemli miktarda bir borcu olduğu öğrenildi. Bu birikmiş nedeniyle Portekizli yıldızın bir süredir huzursuz olduğu biliniyor

​GÖZLER GELECEK OLAN PARADA
FABRI'DEN gelecek olan para sonrasında öncelikle Quaresma'nın borcunun ödenmesinin planlandığı öne sürüldü. Portekizli futbolcunun borcu ödendikten sonra Çin'e satılacak.

7 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
BEŞİKTAŞ'TA 2 lig şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki futbolcuya ismi sır gibi gizli tutulan Çin kulübünün yıllık 7 milyon Euro önerdiği biliniyor. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanabilir.
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