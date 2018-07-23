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Yıldırım Demirören'den açıklaması!

Başkanı Yıldırım Demirören, 'in milli takımdan ayrılması sonrasında açıklama yaptı.

TFFden Mesut Özil açıklaması!

Başkanı Yıldırım Demirören, TFF resmi stesi aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

Başkanı olarak ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum.

Kamuoyu önünde olsun ya da olmasın, her oyuncu aşağılanma, ayrımcılık ve nefret içerikli mesajlara karşı korunmalıdır.

Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etme konusunda birleşmeli, yılmadan mücadelelerini sürdürmelidir.

Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız.

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  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi 20:32
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