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Hosseini bitti Bicakcic hedefte

Bordo-Mavililer, Hosseini’yi sözleşme imzalamak için ’ye getirdi. Boşnak stoper Bicakcic’le de anlaşma sağlandı

Hosseini bitti Bicakcic hedefte
Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor, bombaları bir bir patlatıyor... sol kanat oyuncusu Vahid Amiri ile sözleşme imzalayan , dün akşam bir başka İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi Türkiye'ye getirdi. 22 yaşındaki stoperin bugün, Trabzonspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Hosseini'nin bitiren Bordo-Mavililer bu kez gözünü bir başka savunma oyuncusu Emir Bicakcic'e dikti. Fırtına, bu transferde de büyük mesafe katetti

BİCAKCİC, TRABZON'A YAKIN
Trabzonspor, 'nın takımında forma giyen Bicakcic'le her konuda anlaşma sağladı. Alman ekibine, 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunan Bordo-Mavililer, cevap beklemeye başladı. Savaşçı kimliği ile bilinen , geçen sezon Hoffenheim'da 13 maçta forma giydi.




AMİRİ İMZAYI ATTI
Bordo-Mavililer, İranlı Vahid Amiri ve Ofspor'dan Sefa Kara ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor önceki gün sağlık kontrolünden geçirdiği İranlı sol kanat oyuncusu Vadih Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Amiri, Trabzon'dan bu sezon 750 bin Euro, önümüzdeki sezon için ise 650 bin Euro alacak. Fırtına dün ayrıca Ofspor'dan Sefa Kara ile sözleşme imzaladı.

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