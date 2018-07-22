Hosseini bitti Bicakcic hedefte

Transferde hareketli günler geçiren Trabzonspor, bombaları bir bir patlatıyor... İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri ile sözleşme imzalayan Fırtına, dün akşam bir başka İranlı futbolcu Majid Hosseini'yi Türkiye'ye getirdi. 22 yaşındaki stoperin bugün, Trabzonspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor. Hosseini'nin transferini bitiren Bordo-Mavililer bu kez gözünü bir başka savunma oyuncusu Emir Bicakcic'e dikti. Fırtına, bu transferde de büyük mesafe katetti
BİCAKCİC, TRABZON'A YAKIN
Trabzonspor, Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen Bicakcic'le her konuda anlaşma sağladı. Alman ekibine, 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunan Bordo-Mavililer, cevap beklemeye başladı. Savaşçı kimliği ile bilinen Emir Bicakcic, geçen sezon Hoffenheim'da 13 maçta forma giydi.
AMİRİ İMZAYI ATTI
Bordo-Mavililer, İranlı Vahid Amiri ve Ofspor'dan Sefa Kara ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor önceki gün sağlık kontrolünden geçirdiği İranlı sol kanat oyuncusu Vadih Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Amiri, Trabzon'dan bu sezon 750 bin Euro, önümüzdeki sezon için ise 650 bin Euro alacak. Fırtına dün ayrıca Ofspor'dan Sefa Kara ile sözleşme imzaladı.
BİCAKCİC, TRABZON'A YAKIN
Trabzonspor, Almanya'nın Hoffenheim takımında forma giyen Bicakcic'le her konuda anlaşma sağladı. Alman ekibine, 28 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifinde bulunan Bordo-Mavililer, cevap beklemeye başladı. Savaşçı kimliği ile bilinen Emir Bicakcic, geçen sezon Hoffenheim'da 13 maçta forma giydi.
AMİRİ İMZAYI ATTI
Bordo-Mavililer, İranlı Vahid Amiri ve Ofspor'dan Sefa Kara ile sözleşme imzaladı.
Trabzonspor önceki gün sağlık kontrolünden geçirdiği İranlı sol kanat oyuncusu Vadih Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Amiri, Trabzon'dan bu sezon 750 bin Euro, önümüzdeki sezon için ise 650 bin Euro alacak. Fırtına dün ayrıca Ofspor'dan Sefa Kara ile sözleşme imzaladı.
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