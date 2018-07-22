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Beykent Avrupa Şampiyonu

Avrupa Üniversite Oyunları Erkekler Voleybol finalinde ’nın ’ni yenen , şampiyon oldu

Beykent Avrupa Şampiyonu
Beykent Üniversitesi'nden dev zafer... Portekiz'in Coimbra kentinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Oyunları Erkekler Voleybol finalinde 'nın Toulouse Üniversitesi'ni 3-0 mağlup eden İstanbul Beykent Üniversitesi, şampiyon oldu. 'ye ilk kez bu kategoride şampiyonluk kazandıran , grup maçları, çeyrek final ve yarı final maçlarında rakiplerine set vermedi.

SÜMEN: KOLAY OLMADI
Avrupa şampiyonluğunu yorumlayan Beykent Üniversitesi Teknik Direktörü Barış Sümen," Şampiyonluk görüldüğü gibi kolay olmadı. Okul yönetimimizin büyük destekleri, teknik ekip ve sporcularımızın da özverili çalışmalarıyla mutlu sona ulaştık." dedi.

BAKAN'DAN TEBRİK MESAJI
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Avrupa Üniversite Oyunları'nda voleybol kategorisinde şampiyon olan Beykent Üniversitesi için tebrik mesajı yayımladı.
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