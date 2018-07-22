Berfu’dan müthiş zafer (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Kazakistan'da Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından yapılan 80 bin dolar ödüllü turnuvada çiftlerde partneri Anna Danilina ile rakiplerini 2-1 yenerek şampiyon oldu.
RAMİL GULİYEV 2. OLDU
DIAMOND Lig'in Monaco etabında yarışan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede 19.99'luk derecesiyle ikinci oldu. Milli atlet bu yıl üçüncü kez Diamond Lig'de 20 saniyenin altında koşmayı başardı.
ADANA'DA 2 TRANSFER
ADANASPOR kadrosuna santrafor Feczesin ile kanat oyuncusu Bumba'yı kattı. Transfer edilen 2 oyuncu yarın kulüple ilk antrenmanlarına çıkacak. 2 futbolcu ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı bildirildi.
THIERRY HENRY'E TEKLİF
İNGİLİZ kulübü Aston Villa, teknik direktörlük Thierry Henry ile anlaşmak için kolları sıvadı. Şu anda Belçika Milli Takımı'nın yardımcı hocası olan Henry'nin teklifi kabul edip etmeyeceği belirsiz.
CENGİZ'DEN TRANSFER MESAJI
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan anlaşma gereği oyuncu satmadan, transfer yapamayacaklarını söyledi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Cengiz, kısa süre içinde somut adımların atılacağını da sözlerine ekledi. Cengiz ayrıca, "Basketbolda UEFA sınırlamasından ötürü bir takım düzenlemelere gideceğiz."ifadelerini kullandı.
3 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
GALATASARAY'IN İsviçre kampının ardından oynayacağı 3 hazırlık karşılaşmasının programı belli oldu. Buna göre Cimbom 25 Temmuz Çarşamba Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından 28 Temmuz'da Tunus'ta Club Africain'le oynayacak. Aslan 31 Temmuz Salı günü Yunanistan'da AEK'ya konuk olacak.
RAMİL GULİYEV 2. OLDU
DIAMOND Lig'in Monaco etabında yarışan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede 19.99'luk derecesiyle ikinci oldu. Milli atlet bu yıl üçüncü kez Diamond Lig'de 20 saniyenin altında koşmayı başardı.
ADANA'DA 2 TRANSFER
ADANASPOR kadrosuna santrafor Feczesin ile kanat oyuncusu Bumba'yı kattı. Transfer edilen 2 oyuncu yarın kulüple ilk antrenmanlarına çıkacak. 2 futbolcu ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı bildirildi.
THIERRY HENRY'E TEKLİF
İNGİLİZ kulübü Aston Villa, teknik direktörlük Thierry Henry ile anlaşmak için kolları sıvadı. Şu anda Belçika Milli Takımı'nın yardımcı hocası olan Henry'nin teklifi kabul edip etmeyeceği belirsiz.
CENGİZ'DEN TRANSFER MESAJI
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan anlaşma gereği oyuncu satmadan, transfer yapamayacaklarını söyledi. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Cengiz, kısa süre içinde somut adımların atılacağını da sözlerine ekledi. Cengiz ayrıca, "Basketbolda UEFA sınırlamasından ötürü bir takım düzenlemelere gideceğiz."ifadelerini kullandı.
3 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
GALATASARAY'IN İsviçre kampının ardından oynayacağı 3 hazırlık karşılaşmasının programı belli oldu. Buna göre Cimbom 25 Temmuz Çarşamba Sakaryaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ardından 28 Temmuz'da Tunus'ta Club Africain'le oynayacak. Aslan 31 Temmuz Salı günü Yunanistan'da AEK'ya konuk olacak.
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