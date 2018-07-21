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’un aklı fikri 'te!

İngiliz temsilcisi, yıldızı için ’ye yeni bir teklif daha yaptı. Cocu onun gitmesini istemiyor

Watford’un aklı fikri Josefte!
İngiliz ekibi , de Souza'nın peşini bir türlü bırakmıyor. Uzun süredir Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, yeni bir teklifle Sarı- Lacivertli yönetimin kapısını çaldı.

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Yönetim de bu teklifi Cocu'ya iletti. Hollandalı çalıştırıcı, Sambacı yıldızın satılmamasını istemiyor.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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