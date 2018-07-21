LA Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun vergi sebebiyle gittiğini iddia etti... Tebas, Portekizli yıldız Ronaldo'nun İspanya'da %52 oranında vergi vermek yerine İtalya'nın %46'lık vergi oranını daha makul bulduğu için Juventus'a transfer olduğunu söyledi.
Ronaldo İtalya’ya vergi yüzünden gitti!
Etiketler: Real Madrid , İtalya , Juventus , İspanya , Cristiano Ronaldo
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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