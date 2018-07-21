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Ronaldo ’ya vergi yüzünden gitti!

Ronaldo İtalya’ya vergi yüzünden gitti!
LA Liga Başkanı Javier Tebas, 'den ayrılarak Juventus'a imza atan 'nun vergi sebebiyle gittiğini iddia etti... Tebas, Portekizli yıldız Ronaldo'nun 'da %52 oranında vergi vermek yerine İtalya'nın %46'lık vergi oranını daha makul bulduğu için Juventus'a transfer olduğunu söyledi.
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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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