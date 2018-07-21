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Fener'de var

Yeni sezonda uygulamaya konulacak VAR sistemi hakkında ’ye semineri verildi... Futbolcular, semineri büyük bir dikkatle izledi...

Fenerde eğitim var
Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanmaya başlayacak (VAR) sistemi hakkında 'ye bir semineri verildi.

FELSEFESİ ANLATILDI​
SARI-Lacivertli oyuncular ile teknik ve idari kadrosu, teknoloji desteği ile hakeme yardımcı olmayı ve hataları en aza indirmeyi hedefleyen Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında, Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından bilgilendirildi. Ilgaz, Can Bartu Tesisleri'nde, F.Bahçe'ye VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yaptı. Eğitimde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ile diğer detaylar anlatıldı. Futbolcular, semineri büyük bir dikkatle izledi.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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