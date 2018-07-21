Fenerbahçe’de Phillip Cocu nefes aldırmadı!

İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından dün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetimindeki idmanda oyuncuların istekli oluşu gözlerden kaçmadı.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman taktik çalışmayla sona erdi.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman taktik çalışmayla sona erdi.
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