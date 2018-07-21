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’de Phillip Cocu nefes aldırmadı!

kampını tamamlayan ve 1 gün izin yapan F.Bahçe dün çalışmalarına ’da yeniden başladı. Cocu, oyuncularına nefes aldırmadı

Fenerbahçe’de Phillip Cocu nefes aldırmadı!
İsviçre kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından dün 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Cocu yönetimindeki idmanda oyuncuların istekli oluşu gözlerden kaçmadı.

TAKTİK ÇALIŞTILAR​
Koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman çalışmayla sona erdi.


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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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