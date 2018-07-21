Yol Durumu
  1. Solun yeni amiri
  2. Türkiye’den de isteyeni var

Bunun adı sulu şaka!

havuzda boğuldu

Bunun adı sulu şaka!
Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C Grubu'ndaki 3. maçında dün Hollanda'ya 22-5 yenildi. İlk maçında Yunanistan'a 27-1, ikincisinde Hırvatistan'a 23-2 kaybeden milliler, C Grubu'nu son sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, 13'üncülük için klasman maçlarına çıkacak. Kadın Milli Takımı'ın aldığı sonuçlar ise şu şekilde: Rusya-Türkiye: 35-4, Macaristan-Türkiye: 32-5, - Türkiye: 32-2. Bu sonuçlar sonrasında sosyal medyada millilere büyük tepki var.
Etiketler: , , , ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ