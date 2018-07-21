Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C Grubu'ndaki 3. maçında dün Hollanda'ya 22-5 yenildi. İlk maçında Yunanistan'a 27-1, ikincisinde Hırvatistan'a 23-2 kaybeden milliler, C Grubu'nu son sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, 13'üncülük için klasman maçlarına çıkacak. Kadın Su Topu Milli Takımı'ın aldığı sonuçlar ise şu şekilde: Rusya-Türkiye: 35-4, Macaristan-Türkiye: 32-5, İspanya- Türkiye: 32-2. Bu sonuçlar sonrasında sosyal medyada millilere büyük tepki var.
Bunun adı sulu şaka!
Su Topu Milli Takımımız havuzda boğuldu
Etiketler: Su Topu , Milli Takımımız , İspanya , Hollanda , Yunanistan
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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