Bunun adı çılgınlık

F.Bahçe taraftarının renk aşkı bir başka... Sarı-Lacivertli taraftarlar, yıldız bir transfer yapılmamasına rağmen, kombinelerden sonra yeni sezon formalarına da akın etti. Dün satışa sunulan formalardan 27 bin adet satıldı. Fenerbahçe böylelilkle yeni formalardan satışa sunulduğu ilk gün 5 milyon TL gelir elde etti.
FENERİUM'DAN AÇIKLAMA
Fenerıum, "Fenerium olarak satışa çıkarttığımız yeni sezon formalarımızla hem satış adedi hem de ciro bazında tarihi rekorumuzu kırmamızı sağlayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz" mesajı yayınladı
FORMA TAMAM SIRA TRİBÜNDE
Forma satışlarında rekor kıran Fenerbahçe taraftarının yeni sezonda oynanacak maçlarda Ülker Stadı'nı doldurması bekleniyor. Kanarya, stadındaki ilk maçında bugün Feyenoord ile karşılaşacak.
VAN PERSİE FENER'E KARŞI!
Hollanda ekibiyle oynanacak hazırlık maçında tribünlerin doldurması bekleniyor. Maç saat 21.00'de başlayacak. F.Bahçe'nin eski yıldızı Van Persie'nin de bugün Feyenoord forması giymesi bekleniyor.
FENERİUM'DAN AÇIKLAMA
Fenerıum, "Fenerium olarak satışa çıkarttığımız yeni sezon formalarımızla hem satış adedi hem de ciro bazında tarihi rekorumuzu kırmamızı sağlayan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz" mesajı yayınladı
FORMA TAMAM SIRA TRİBÜNDE
Forma satışlarında rekor kıran Fenerbahçe taraftarının yeni sezonda oynanacak maçlarda Ülker Stadı'nı doldurması bekleniyor. Kanarya, stadındaki ilk maçında bugün Feyenoord ile karşılaşacak.
VAN PERSİE FENER'E KARŞI!
Hollanda ekibiyle oynanacak hazırlık maçında tribünlerin doldurması bekleniyor. Maç saat 21.00'de başlayacak. F.Bahçe'nin eski yıldızı Van Persie'nin de bugün Feyenoord forması giymesi bekleniyor.
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