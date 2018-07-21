Antalyaspor ile yollarını ayıran Deniz Kadah, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki forvet oyuncusunun bugün Sarı-Kırmızılı kulübün Hollanda kampına katlıcağı açıklandı. Geçen sezon Antalyaspor'la 30 resmi maça çıkan Deniz, rakip fileleri 10 kez sarsmayı başardı.
Antalyaspor’dan ayrılan Deniz Kadah Göztepe’de
Etiketler: süper lig , Antalyaspor , Göztepe , Deniz Kadah , Hollanda
- 21 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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