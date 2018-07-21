Yol Durumu
  1. Ronaldo İtalya’ya vergi yüzünden gitti!
  2. ‘Yeniden’ Fenerbahçe!

’dan ayrılan ’de

Antalyaspor’dan ayrılan Deniz Kadah Göztepe’de
Antalyaspor ile yollarını ayıran Deniz Kadah, Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki forvet oyuncusunun bugün Sarı-Kırmızılı kulübün kampına katlıcağı açıklandı. Geçen sezon Antalyaspor'la 30 resmi maça çıkan Deniz, rakip fileleri 10 kez sarsmayı başardı.
Etiketler: , , , ,
  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ