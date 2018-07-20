Ronaldo rüzgarı

Yıllardır oynadığı ve tarihe geçtiği Real Madrid'den ayrılarak yılın transferine imza atan Ronaldo, Juventus'a imzası sonrası siyah-beyazlı kulübün hem borsa değerine hem sosyal medyasına büyük etki yaratmıştı! Ronaldo'nun transferi sonrasında büyük bir cömertlik yaptığı da ortaya çıktı. Portekizli yıldız, otelden ayrılmadan önce çalışanlara 17 bin 850 Euro'luk bahşiş verdi.
Otel çalışanlarının da gönlünde taht kuran bu adım, başarılı futbolcunun yüreğinin de ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi. Ronaldo'nun Juventus'a transferinden sadece 24 saat 520 bin adet forması satılmıştı. Kulübün, forma sponsoruyla yaptığı anlaşma gereği elde edilen gelirin yüzde 10 ila 15'inin kulübe kaldığı ve bunun da 6-9 milyon Euro arasında olduğu kaydedilmişti.
NAPOLİ'DEN ŞAKA!
NAPOLİ taraftarı Higuain'le başlattığı Juventus karşıtı eylemlerini Cristiano Ronaldo'yla devam ettiriyor. Napolili bir girişimci üzerinde Ronaldo'nun fotoğrafının bulunduğu tuvalet kağıtlarını satışa çıkardı. Turistlerden büyük ilgi toplayan hediyelik eşya tezgahında İtalya eski Başbakanı Berlusconi ve çeşitli takım amblemlerinin bulunduğu tuvalet kağıtları da satılıyor.
Otel çalışanlarının da gönlünde taht kuran bu adım, başarılı futbolcunun yüreğinin de ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösterdi. Ronaldo'nun Juventus'a transferinden sadece 24 saat 520 bin adet forması satılmıştı. Kulübün, forma sponsoruyla yaptığı anlaşma gereği elde edilen gelirin yüzde 10 ila 15'inin kulübe kaldığı ve bunun da 6-9 milyon Euro arasında olduğu kaydedilmişti.
NAPOLİ'DEN ŞAKA!
NAPOLİ taraftarı Higuain'le başlattığı Juventus karşıtı eylemlerini Cristiano Ronaldo'yla devam ettiriyor. Napolili bir girişimci üzerinde Ronaldo'nun fotoğrafının bulunduğu tuvalet kağıtlarını satışa çıkardı. Turistlerden büyük ilgi toplayan hediyelik eşya tezgahında İtalya eski Başbakanı Berlusconi ve çeşitli takım amblemlerinin bulunduğu tuvalet kağıtları da satılıyor.
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