Beşiktaş Avusturya kampında dün çift antrenman gerçekleştirdi. Şenol Güneş yönetiminde yapılan ilk idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut calışması ile sona erdi. Teknik Direktör Şenol Güneş idmanı zaman zaman durdurarak futbolcularını uyardı.
Kartal Avusturya’da tempo artırdı
Etiketler: Avusturya , TEKNİK DİREKTÖR , Şenol Güneş
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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