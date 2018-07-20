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Kartal ’da tempo artırdı

Kartal Avusturya’da tempo artırdı
Beşiktaş kampında dün çift antrenman gerçekleştirdi. Şenol Güneş yönetiminde yapılan ilk idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut calışması ile sona erdi. Şenol Güneş idmanı zaman zaman durdurarak futbolcularını uyardı.
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