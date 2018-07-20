3 günde 3 transfer bitireceğiz

Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu dün TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Hiç kimsenin tahmin etmediği hoca geldi. Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncular da gelecek bize. Bir oyuncuya talip olduğunuzda bir şekilde sızıyor. Kulüp olarak teklif götürdüğümüz 4 stoper var" diyerek sözlerini sürdürdü.
ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK
Ağaoğlu, "Şu anda talip olduğumuz 3 futbolcunun kulüp başkanıyla bizzat görüşüyoruz. Bir sol kanat 2 stoper alacağız. Taraftarlar 2-3 gün beklesin, transferde önemli gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı.
ABDÜLKADİR'E 20 MİLYON DOLAR
Başkan Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak, "Benfica Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Ancak teklifi reddettik" dedi.
DELİKANLI GİBİ SÖYLÜYORUZ
Ağaoğlu, ezeli rakiplerine de gönderme yaparak, "Hiç birinin durumu bizden daha iyi değil. Biz çıkıp delikanlı gibi söylüyoruz. Zaten bizden daha iyi olsalardı UEFA'dan cezayı yemezdiler" açıklaması yaptı.
ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK
Ağaoğlu, "Şu anda talip olduğumuz 3 futbolcunun kulüp başkanıyla bizzat görüşüyoruz. Bir sol kanat 2 stoper alacağız. Taraftarlar 2-3 gün beklesin, transferde önemli gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı.
ABDÜLKADİR'E 20 MİLYON DOLAR
Başkan Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak, "Benfica Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Ancak teklifi reddettik" dedi.
DELİKANLI GİBİ SÖYLÜYORUZ
Ağaoğlu, ezeli rakiplerine de gönderme yaparak, "Hiç birinin durumu bizden daha iyi değil. Biz çıkıp delikanlı gibi söylüyoruz. Zaten bizden daha iyi olsalardı UEFA'dan cezayı yemezdiler" açıklaması yaptı.
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