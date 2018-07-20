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3 günde 3 bitireceğiz

, “Bir sol kanat 2 stoper alacağız. . . Teklif götürdüğümüz 4 stoper var. Kimsenin tahmin etmediği hoca geldi, oyuncularda da böyle olacak” dedi

3 günde 3 transfer bitireceğiz
Trabzon Başkanı dün TRT Spor'da önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Hiç kimsenin tahmin etmediği hoca geldi. Hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncular da gelecek bize. Bir oyuncuya talip olduğunuzda bir şekilde sızıyor. Kulüp olarak teklif götürdüğümüz 4 stoper var" diyerek sözlerini sürdürdü.

ÖNEMLİ GELİŞMELER OLACAK
Ağaoğlu, "Şu anda talip olduğumuz 3 futbolcunun kulüp başkanıyla bizzat görüşüyoruz. Bir sol kanat 2 stoper alacağız. Taraftarlar 2-3 gün beklesin, de önemli gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı.

ABDÜLKADİR'E 20 MİLYON DOLAR
Başkan Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak, "Benfica Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu verelim dediler. Ancak teklifi reddettik" dedi.

DELİKANLI GİBİ SÖYLÜYORUZ
Ağaoğlu, ezeli rakiplerine de gönderme yaparak, "Hiç birinin durumu bizden daha iyi değil. Biz çıkıp gibi söylüyoruz. Zaten bizden daha iyi olsalardı UEFA'dan cezayı yemezdiler" açıklaması yaptı.
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