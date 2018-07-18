Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah- Beyazlı kulüp takımda yer alan Hırvat oyunculardan Mitrovic'i Club Brugge'e sattı. Yönetim bu transferden 3.9 milyon Euro alacak. Beşiktaş Mitrotvic'i 2 sezon önce 4.2 milyon Euro'ya transfer etmişti. Siyah-Beyazlı takım şimdi de umudunu Vida'ya bağladı. Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı performansla dünyanın gözüne giren Vida için İngiliz kulüplerinden West Ham 18 milyon Euro'luk bir teklif sundu
TÜM UMUTLAR VİDA'YA BAĞLI
West Ham'ın yaptığı 18 milyon Euro'luk teklif yüksek olmasına rağmen Beşiktaş Hırvat futbolcu için 20 milyon Euro'dan aşağı bir rakama yanaşmıyor. Bu oyuncuya ayrıca Liverpool ve Everton kulüplerinin de talip olduğu biliniyor. Beşiktaş Yönetimi Vida'yı satar satmaz başta 10 numara olmak üzere, 2 stoper, 1 golcü transfer edecek.
TÜM UMUTLAR VİDA'YA BAĞLI
West Ham'ın yaptığı 18 milyon Euro'luk teklif yüksek olmasına rağmen Beşiktaş Hırvat futbolcu için 20 milyon Euro'dan aşağı bir rakama yanaşmıyor. Bu oyuncuya ayrıca Liverpool ve Everton kulüplerinin de talip olduğu biliniyor. Beşiktaş Yönetimi Vida'yı satar satmaz başta 10 numara olmak üzere, 2 stoper, 1 golcü transfer edecek.
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