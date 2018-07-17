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Ronaldo çılgınlığı

Portekizli futbolcu attığı imzayla lu oldu . Ronaldo’ya İtalyan taraftarlar büyük ilgi gösterdi

Ronaldo çılgınlığı
Ve Ronaldo resmen Juventus'ta... Portekizli futbolcu dün akşam kendisini İtalyan kulübüne bağlayan imzayı attı. Cristiano Ronaldo, önce İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde gerekli kontrolleri yaptırmak üzere hastaneye gelen Ronaldo'ya ilgi de yoğundu. 33 yaşındaki futbolcu, kendisini görmek için hastaneye akın eden Juventus taraftarlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı.

ZAFERLER YAŞAYACAĞIM
'un Real Madrid'den 100 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız oyuncu ardından 4 yıllık imzayı atıp formayı giydi. Ronaldo, Juventus'un kendisi için yeni bir macera olacağını vurgulayarak, "Kendime güveniyorum. Juventus'ta da yeni zaferler yaşamak istiyorum" ifadesini kullandı.





Ronaldo önce sağlık kontrolünden geçti. Portekizli futbolcu taraftarlara imza dağıtırken bol bol fotoğraf çektirdi.
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