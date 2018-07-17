Sol kasık fıtığında artan ağrıları sonrası Slovenya'daki kamptan ayrılarak tedavisi için İstanbul'a giden Trabzonsporlu Burak Yılmaz dün ameliyat oldu. Burak Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Melih Paksoy, "4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır'' dedi. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu daha önce de kasığından rahatsızlık geçirmişti.
Burak Yılmaz ameliyat oldu
Kasığından ameliyat olan Burak Yılmaz 4-5 hafta sonra sahalara dönebilecek
Etiketler: Burak Yılmaz , İstanbul , ameliyat
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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