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Kasığından olan 4-5 hafta sonra sahalara dönebilecek

Burak Yılmaz ameliyat oldu
Sol kasık fıtığında artan ağrıları sonrası Slovenya'daki kamptan ayrılarak tedavisi için 'a giden Trabzonsporlu Burak Yılmaz dün oldu. 'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Melih Paksoy, "4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır'' dedi. Bilindiği gibi tecrübeli oyuncu daha önce de kasığından rahatsızlık geçirmişti.
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