Fırtına gençleriyle güldü

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Slovenya 2. Lig ekiplerinden NK Triglav Kranj ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
ONAZI DE OYNADI
Bordo-Mavililer'in golerini 32. dakikada Hugo Rodallega ve 67'de penaltıdan Luis Ibanez kaydetti. Karadeniz Fırtınası maça Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Mustafa, Ibanez, Cafer, Yüksel, Abdülkadir Parmak, Muhammet, Ali Han ve Rodallega 11'i ile çıktı. Bordo-Mavililer'de kampa sonradan katılan Nijeryalı Ogenyi Onazi, tek antrenmanla maça çıktı. Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı.
ONAZI DE OYNADI
Bordo-Mavililer'in golerini 32. dakikada Hugo Rodallega ve 67'de penaltıdan Luis Ibanez kaydetti. Karadeniz Fırtınası maça Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Mustafa, Ibanez, Cafer, Yüksel, Abdülkadir Parmak, Muhammet, Ali Han ve Rodallega 11'i ile çıktı. Bordo-Mavililer'de kampa sonradan katılan Nijeryalı Ogenyi Onazi, tek antrenmanla maça çıktı. Trabzonspor taraftarı takımını yalnız bırakmadı.
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