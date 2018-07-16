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Fırtına gençleriyle güldü

, ’da Kranj’ı Rodallega ve Ibanez (pen.) ile yendi . Gençler gelecek için güven verdi...

Fırtına gençleriyle güldü
Trabzonspor, kampındaki ilk hazırlık maçında Slovenya 2. Lig ekiplerinden NK Triglav Kranj ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

ONAZI DE OYNADI​
Bordo-Mavililer'in golerini 32. dakikada Hugo Rodallega ve 67'de penaltıdan Luis Ibanez kaydetti. Karadeniz Fırtınası maça Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Mustafa, Ibanez, Cafer, Yüksel, Abdülkadir Parmak, Muhammet, Ali Han ve Rodallega 11'i ile çıktı. Bordo-Mavililer'de kampa sonradan katılan Nijeryalı Ogenyi Onazi, tek antrenmanla maça çıktı. taraftarı takımını yalnız bırakmadı.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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