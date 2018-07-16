Büyük gün geldi çattı CR7 imzalıyor!

Dünya futbolunun kalbi bugün Torino'da atacak... Tam 117 milyon Euro karşılığında Real Madrid'ten Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo bugün yeni kulübüne imzayı atacak. Sabah saatlerinde tatilini yaptığı Yunanistan'dan Torino'ya geçecek olan Portekizli yıldız ilk olarak kulüp binasını ziyaret edecek. Ardından sağlık kontrolünden geçecek olan Ronaldo için akşam saatlerinde statta imza törenie düzenlenecek. Taraftarlara da açık olması beklenen törende havai fişek göstesini de yapılacak.