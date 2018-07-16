Alman basını Beşiktaş'ın Avusturya Ligi ekiplerinden Sturm Graz forması giyen Peter Zulj ile yakın temas halinde olduğunu yazdı. Avusturyalı oyuncunun 10 numara, orta saha ve ön liberoda görev yapabiliyor. Zulj'un 2020 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Beşiktaş’a Peter Zulj iddiası
Etiketler: Beşiktaş , Peter Zulj , Avusturya
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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