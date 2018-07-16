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’a iddiası

Beşiktaş’a Peter Zulj iddiası
Alman basını 'ın Ligi ekiplerinden Sturm Graz forması giyen ile yakın temas halinde olduğunu yazdı. Avusturyalı oyuncunun 10 numara, orta saha ve ön liberoda görev yapabiliyor. Zulj'un 2020 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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