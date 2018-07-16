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Ayew'de son dönemeç

, Ayew için, İngiliz kulübüyle yeniden masaya oturacak. Ganalı futbolcunun kiralanması için tüm şartlar zorlanacak. Bu arada Ayew’e Newcastle’nin de talip olduğu iddia edildi

Ayewde son dönemeç
Beşiktaş Ayew'den vazgeçmiyor... Talisca'nın ayrılmasının ardından hem 10 numarada hem kanatlarda oynayabilen Ganalı futbolcuyu listenin başına alan Siyah-Beyazlı yönetim Swansea kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Yönetim Ayew'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

GÜNER TEKLİFE HAZIRLANIYOR
Beşiktaşlı yöneticilerden 'in bu hafta içinde İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir araya gelerek kiralama teklifini sunması sekleniyor. Swansea'ye 2 milyon Euro teklif edecek.



​AYEW AYRILMAKTAN YANA
Swansea'nin 'nden düşmesi nedeniyle bu sezon ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın yaptığı tekliften haberdar olduğu ortaya çıktı. Ganalı yıldızın Beşiktaş'a sıcak baktığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ DAHA AVANTAJLI
İngiliz basını Ganalı star için Premier Ligi ekiplerinden 'ın da devreye girdiğini okurlarına duyurarak, "Bu de Beşiktaş daha avantajlı. Bu transfer bu hafta bitebilir" yorumu yaptı
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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