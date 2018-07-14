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’e hücum

Gürler’e hücum
Sarı-kırmızılılar'ın Osmanlı forması giyen için ekibine yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Yönetimi, yıldız oyuncuyu Başkent ekibinden kiralamak istiyor. Serdar da G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor.
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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