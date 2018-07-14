Büyük hegemonya bitecek mi?

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin saltanatı bu yıl sona erebilir. Erebilir çünkü Fransızlar'ın yıldız golcüsü Antoine Griezmann ile Hırvatlar'ın maestrosu Luka Modric bu yıl Altın Top ödülüne çok yakın. Ronaldo, Real Madrid ile bu sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasına rağmen, Dünya Kupası'nda Portekiz ile erken bir veda yaşadı. Messi ise, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupasını 'pas' geçti. Dünya Kupası'nda final oynayacak Fransa ve Hırvatistan'ın yıldızları ise performanslarıyla Altın Top'a göz kırpıyorlar.
ARALIK AYINDAKİ ÖDÜL TÖRENİ BEKLENİYOR
Fransız yıldız Griezmann, bu sezon A.Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Otoritelere göre Dünya Kupası'nı da havaya kaldırırsa Altın Top'un sahibi olabilir. Aynı olasılık Hırvatistan kaptanı Modric için de geçerli. 32 yaşındaki maestro, Dünya Kupası şampiyonluk sevinci yaşarsa, R.Madrid ile Devler Ligi zaferi yaşadığı için Altın Top'a bir adım daha yaklaşacak. Bakalım Aralık ayında 'Dünyanın en iyi futbolcusu' kim olacak?
Antoine Griezmann, Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile 6 maça çıktı. 3 gol atarken 2 asist yaptı. Hırvat yıldız Luka Modric, Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 2 gol atarken, 1 de asistle oynadı.
ARALIK AYINDAKİ ÖDÜL TÖRENİ BEKLENİYOR
Fransız yıldız Griezmann, bu sezon A.Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu yaşadı. Otoritelere göre Dünya Kupası'nı da havaya kaldırırsa Altın Top'un sahibi olabilir. Aynı olasılık Hırvatistan kaptanı Modric için de geçerli. 32 yaşındaki maestro, Dünya Kupası şampiyonluk sevinci yaşarsa, R.Madrid ile Devler Ligi zaferi yaşadığı için Altın Top'a bir adım daha yaklaşacak. Bakalım Aralık ayında 'Dünyanın en iyi futbolcusu' kim olacak?
Antoine Griezmann, Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile 6 maça çıktı. 3 gol atarken 2 asist yaptı. Hırvat yıldız Luka Modric, Dünya Kupası'nda 6 karşılaşmada 2 gol atarken, 1 de asistle oynadı.
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