Yol Durumu
  1. En iyi hakem Cüneyt Çakır
  2. Büyük hegemonya bitecek mi?

- 3.’lük için!

Belçika-İngiltere 3.’lük için!
Dünya Kupası 3'üncülük maçında Belçika ile İngiltere bugün kozlarını paylaşacak. Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de start alacak. - maçında İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Etiketler: , , , ,
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ