Belçika-İngiltere 3.’lük için!

Dünya Kupası 3'üncülük maçında Belçika ile İngiltere bugün kozlarını paylaşacak. Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de start alacak. Belçika-İngiltere maçında İran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Etiketler: Saint Petersburg , TRT , Dünya Kupası , Belçika , İngiltere
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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