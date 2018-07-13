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Ndiaye her an bitebilir!

Yönetimin büyük oranda anlaşma sağladığı Senegalli yıldızın menajeri D’Avilla, “lı taraftarların bekleyişi kısa süre içinde mutlu bir şekilde sonuçlanabilir” diyerek müjdeyi verdi...

Ndiaye her an bitebilir!
Yeniden takıma dönmesi için Galatasaray yönetiminin büyük uğraş verdiği Badou Ndiaye'yle ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. Senegalli yıldızın menajeri William D'Avilla müjdeyi verdi.

TEKLİF GELMEDİ
Radyospor'a konuşan D'Avilla, "Ndiaye, İngiltere'de kalmak istiyordu ama bir takımla anlaşamadı. Galatasaraylı taraftarların bekleyişi kısa süre içinde mutlu bir şekilde sonuçlanabilir" dedi.

UFAK FARK KALDI
Alınan bilgilere göre Senegalli yıldızla yıllık 2 milyon 750 bin Euro karşılığında anlaşma sağlayan yönetimin Stoke City ile pazarlığı sürüyor. Ancak arada bir ın kaldığı da ifade ediliyor.
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