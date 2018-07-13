Kartal’dan sessiz prova

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, dün Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile dostluk maçı yaptı. Maçta her iki takım da topu ağlarla buluşturmayı başaramayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Beşiktaş pazar günü CSKA Moskova ile karşılaşacak.
FİZİK OLARAK SIRITMADIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Shakhtar maçı sonrası, "Rakibimiz sezonu bizden daha erken açmasına rağmen fizik olarak sırıtmadık. Daha iyi olacağız" dedi.
FİZİK OLARAK SIRITMADIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Shakhtar maçı sonrası, "Rakibimiz sezonu bizden daha erken açmasına rağmen fizik olarak sırıtmadık. Daha iyi olacağız" dedi.
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