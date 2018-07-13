Yol Durumu
  1. Ryan Babel’den Flamengo’ya ret
  2. Soğuk savaş

’dan sessiz prova

’ın, ile oynadığı hazırlık maçında gol sesi çıkmadı...

Kartal’dan sessiz prova
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'da çalışmalarını sürdüren , dün 'nın takımı ile dostluk maçı yaptı. Maçta her iki takım da topu ağlarla buluşturmayı başaramayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi. Beşiktaş pazar günü CSKA Moskova ile karşılaşacak.

OLARAK SIRITMADIK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Shakhtar maçı sonrası, "Rakibimiz sezonu bizden daha erken açmasına rağmen fizik olarak sırıtmadık. Daha iyi olacağız" dedi.
Etiketler: , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ